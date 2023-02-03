Определение термина "Контрапозиция"

Контрапозиция

предложение ценных бумаг на бирже, соответствующее определенному спросу на них, либо спрос на ценные бумаги, соответствующий определенному их предложению. Контрагент использует К., когда он приобретает ценные бумаги для их продажи по имеющейся заявке. В этом случае предложению на покупку соответствует спрос на продажу.