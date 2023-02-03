Определение термина "Контрсчет"

Контрсчет

балансирующий счет; ведение К. обычно связано с необходимостью уменьшить искусственно завышенную сумму, зачисленную на основные балансовые счета, с тем, чтобы обеспечить более точную информацию о размере баланса; примерами К. являются накопленные амортизационные отчисления на сомнительные операции.