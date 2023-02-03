Определение термина "Конвенционный факторинг"

Конвенционный факторинг

универсальная система финансового обслуживания клиентов банками, фактор-компаниями, при которой они принимают на себя не только кредитование до возврата долга и получение самого долга, но и бухгалтерское, сбытовое, рекламное, страховое, кредитное обслуживание клиентов с тем, чтобы клиент мог сосредоточиться на выполнении производственных функций.