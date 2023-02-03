Определение термина "Конверсия ценных бумаг"

Конверсия ценных бумаг

(лат. conversio — превращение) — обмен акций или облигаций одного типа на ценные бумаги другого типа, но эмитированные одной и той же компанией. В соглашении о выпуске облигаций и привилегированных акций часто предусматривается право К., которое позволяет держателям этих ценных бумаг обменивать их на другие бумаги, обычно простые акции, по определенному курсу (цене К.).