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Определение термина "Конверсия ценных бумаг"

Конверсия ценных бумаг -
(лат. conversio — превращение) — обмен акций или облигаций одного типа на ценные бумаги другого типа, но эмитированные одной и той же компанией. В соглашении о выпуске облигаций и привилегированных акций часто предусматривается право К., которое позволяет держателям этих ценных бумаг обменивать их на другие бумаги, обычно простые акции, по определенному курсу (цене К.).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Конверсия ценных бумаг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка