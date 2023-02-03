Определение термина "Конверсия займов"

Конверсия займов

изменение первоначальных условий займов (процента, срока погашения). Производится государством в связи с изменениями на рынке кредита в целях сокращения расходов на выплату процентов по займу. При К.З. их облигации или обмениваются на новые, или выкупаются по нарицательной стоимости.