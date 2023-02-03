Определение термина "Кооперация"

Кооперация

1) универсальная форма организации совместного или взаимосогласованного производства с участием иностранных партнеров двух или нескольких стран, основанная на распределении производства продукции, коммерческом сотрудничестве, взаимной гарантии рисков, общей защиты инвестиций и промышленных секретов; 2) объединение физических лиц на основе добровольного членства для коллективного предпринимательства.