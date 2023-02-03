Определение термина "Кооперативный банк"

Кооперативный банк

кредитно-финансовый институт, создаваемый товаропроизводителями на долевых началах для удовлетворения взаимных потребностей в кредите и других банковских услугах. К.Б. представляют финансово-организационные центры кооперативных кредитных учреждений, объединяющихся, как правило, по отраслевому или территориальному признакам.