Определение термина "Копейка"

Копейка

русская денежная единица, одна сотая часть рубля, применяемая с XVI в. Название произошло от изображения на оборотной части монеты Георгия Победоносца. К. чеканилась из сереб-

ра, золота, меди. Замена серебра на медь в 1655-1663 гг. привела к «медному бунту».