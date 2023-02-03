Определение термина "Корнер"

Корнер

(англ, corner — угол) скупка лицом, фирмой, группой лиц биржевых контрактов и реального товара с целью захвата в свои руки контроля над ходом биржевого процесса и взвинчивания цен путём создания искусственного дефицита товаров на рынке. Такие действия биржевыми правилами официально запрещены.