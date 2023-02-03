Определение термина "Корреспонденция счетов"

Корреспонденция счетов

связь между счетами бухгалтерского учета при проведении хозяйственных операций, выражающаяся в изменениях в двух объектах учета и более. Иными словами, К.С. — это двойная запись операции, метод ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерских счетов, когда каждая бухгалтерская операция отражается одной и той же суммой в двух счетах: дебете одного и кредите другого. Между счетами возникает взаимная связь, которая и называется К.С., что позволяет повысить надежность учета, помогает лучшему уяснению сути хозяйственных операций. К.С. на соответствующую сумму является бухгалтерской проводкой.