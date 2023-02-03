Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Корреспонденция счетов

Определение термина "Корреспонденция счетов"

Корреспонденция счетов -
связь между счетами бухгалтерского учета при проведении хозяйственных операций, выражающаяся в изменениях в двух объектах учета и более. Иными словами, К.С. — это двойная запись операции, метод ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерских счетов, когда каждая бухгалтерская операция отражается одной и той же суммой в двух счетах: дебете одного и кредите другого. Между счетами возникает взаимная связь, которая и называется К.С., что позволяет повысить надежность учета, помогает лучшему уяснению сути хозяйственных операций. К.С. на соответствующую сумму является бухгалтерской проводкой.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

КЛИЕНТ

(лат. cliens) — лицо, пользующееся услугами учреждения, организации, предприятия (например, К. банка), постоянный покупа...

БЕЗРАБОТИЦА

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую ...

БЕЗРАБОТИЦА

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую ...

ОППОРТУНИЗМ

(от лат. opportunus — удобный, выгодный) — 1) стремление одной из договаривающихся сторон при заключении соглашения сфор...

ИСПОЛНИТЕЛЬ

любое лицо (предприятие, организация, фирма, частное лицо), выполняющее работу или оказывающее услуги по заказу, заданию...

ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

элемент себестоимости продукции (работ, услуг), в котором отражаются обязательные отчисления по установленным законодате...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Корреспонденция счетов: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка