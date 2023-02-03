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Определение термина "Корреспондентские отношения"

Корреспондентские отношения -
договорные отношения между кредитными учреждениями, устанавливаемые в целях осуществления платежно-расчетных операций по поручению друг друга. При установлении К.О. банки обмениваются письмами, договариваются, по каким счетам будут производиться взаимные расчеты, обмениваются образцами подписей должностных лиц, тарифами комиссионного вознаграждения. Кредитное учреждение может рассчитываться со своим партнером выставленным им поручением.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Корреспондентские отношения: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка