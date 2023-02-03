Определение термина "Корреспондентский счет"

Корреспондентский счет

банковский счет, отражающий расчеты, произведенные одним кредитным учреждением по поручению и за счет другого на основе заключенного корреспондентского договора. К.С. по международным расчетам подразделяются на два вида: счета «Лоро» и счета «Ностро». Открываются преимущественно коммерческими банками, которые активно осуществляют переводы, аккредитивные, инкассовые и другие операции по расчетам за товары, услуги. Платежи по К.С. осуществляются в пределах остатка по счету либо с превышением остатка за счет овердрафта.