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Определение термина "Котировка"

Котировка -
установление курсов иностранных валют, ценных бумаг или цен товаров на биржах. К. осуществляют уполномоченные государственные учреждения, специальные органы на валютных, фондовых и товарных биржах, крупные компании и банки — на неорганизованном рынке. На фондовой бирже термин «котировка» означает также привилегию — предоставленное Советом биржи данной ценной бумаге право официально обращаться на бирже. Полная К. фиксирует установление цен, предлагаемых продавцами и покупателями и включает курс покупателя и курс продавца, по которым котирующая организация купит или продаст ценные бумаги, валюту или товар. Разница между курсами покупателя и продавца представляет источник дохода для котирующей организации. К. бывает твердой, т. е. обязывающей котирующую организацию совершить сделку в соответствии с ней, или номинальной, т. е. необязательной для котирующей организации. Выделяют следующие виды К.: К. акций — установление рыночной цены акций на фондовой бирже; К. валюты — установление рыночного валютного курса, либо курса, определяемого центральным банком и нормативно-правовыми актами правительства страны; К. курсов — официальная регистрация на определенный период курса иностранной валюты или ценных бумаг на основе рыночных курсов; К. облигаций — установление курсовой цены облигаций, продаваемых и покупаемых на фондовой бирже; К. официальная — единый курс валюты и ценных бумаг на определенный день, используемый для внебиржевых расчетов; К. твердая — К. отдельных видов ценных бумаг, осуществляемая вне биржи наиболее важными участниками биржевого рынка; — К. товарная — цены биржевых товаров, регистрируемые и публикуемые котировочной комиссией биржи.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Котировка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка