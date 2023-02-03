Кредит по открытому счету

кредит, задолженность по которому не оформляется векселями, акцептованными траттами или другими долговыми обязательствами заемщика, а зачисляется на открытый счет. Предполагает высокую степень доверия кредитора к заемщику, поскольку погашение задолженности по кредиту не гарантировано. Используется между фирмами, имеющими длительные традиционные связи, между филиалами одной компании, при комиссионных операциях.