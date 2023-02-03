Определение термина "Кредитная кооперация"

Кредитная кооперация

объединение мелких товаропроизводителей для удовлетворения потребностей его членов в кредите. Средства ее формируются за счет паевых взносов и вкладов членов, процентов по ссудам, кредитов банков и субсидий государства. Помимо ссудных операций кооперативы занимаются посредничеством в купле-продаже.