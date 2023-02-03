Определение термина "Кредитная история"

Кредитная история

информация обо всех кредитах заёмщика. По ней можно увидеть, какие суммы заёмщик брал в долг, как часто он оформляет кредиты, какие кредиты у него ещё не закрыты. Также в ней есть информация о выданных поручительствах, банковских гарантиях, процедурах банкротства. По кредитной истории можно убедиться, что заёмщик своевременно отправляет платежи по кредитам и вовремя возвращает долг.

Вся эта информация хранится в Бюро Кредитных Историй. Изучение кредитной истории позволяет финансовым организациям оценивать потенциальных заёмщиков и выдавать кредиты тем, у кого хорошая «кредитная репутация». Если по кредитной истории наблюдаются проблемы с возвратом, шанс получить кредит становится ниже.