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Определение термина "Кредитоспособность"

Кредитоспособность -
наличие у заемщика реальных возможностей получить кредит и возвратить его в срок. Обеспечивается экономическим положением компании, наличием ликвидных активов, возможностью мобилизации денежных ресурсов. Понятие К. относится к предприятиям, которые претендуют на получение банковского кредита и обязываются соблюдать условия договора о кредитовании. Принимая решение о предоставлении кредита заемщикам, коммерческие банки обращают внимание прежде всего на их К., для чего анализируют отчетные балансы предприятий, исследуют показатели, характеризующие их финансовое положение, хозяйственную деятельность.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Кредитоспособность: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка