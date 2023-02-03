Определение термина "Кредитоспособность"

Кредитоспособность

наличие у заемщика реальных возможностей получить кредит и возвратить его в срок. Обеспечивается экономическим положением компании, наличием ликвидных активов, возможностью мобилизации денежных ресурсов. Понятие К. относится к предприятиям, которые претендуют на получение банковского кредита и обязываются соблюдать условия договора о кредитовании. Принимая решение о предоставлении кредита заемщикам, коммерческие банки обращают внимание прежде всего на их К., для чего анализируют отчетные балансы предприятий, исследуют показатели, характеризующие их финансовое положение, хозяйственную деятельность.