Определение термина "Кредитование по частному нормативу"

Кредитование по частному нормативу

кредитование определенных видов материальных ценностей, учитываемых на одной балансовой статье с некредитуемыми товарно-материальными ценностями. Из общей суммы норматива собственных оборотных средств по соответствующей статье выделяется норматив, относящийся к кредитуемым ценностям.