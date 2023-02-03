Определение термина "Кривая безразличия потребителя"

Кривая безразличия потребителя

кривая, построенная в координатах количество товара А — количество товара Б, точки которой отражают сочетание товаров, выбираемое потребителем. Кривая отражает возможный набор вариантов, комбинаций этих товаров (благ), обладающих одинаковой полезностью для потребителя, вследствие чего ему безразлично, какой выбрать набор из двух товаров, находящихся в количественном сочетании, соответствующем положению точек на кривой безразличия.