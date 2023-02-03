Определение термина "Курс облигаций"

Курс облигаций

цена, по которой продаются и покупаются облигации государственных займов. При выпуске государственного займа устанавливается номинальная цена облигаций, удостоверяющая, что облигация представляет определенный капитал, временно используемый государством. Эта сумма включается в государственный долг и выплачивается держателями облигаций при погашении. Государство устанавливает также цену, по которой облигации продаются банкам. Рыночной является цена, по которой продаются и покупаются облигации на рынке ссудных капиталов. Установление курса на бирже регулируется действующими нормами и сложившейся практикой, зависит от номинального процента, от величины ссудного процента и от общей конъюнктуры.