Определение термина "Либор"

Либор

(англ. LIBOR — London Interbank Offered Rate) ЛОНДОНСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ СТАВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — средняя ставка процента, по которой банки Лондона размещают свои депозиты в других первоклассных банках. Такая ставка ежедневно фиксируется на 11 часов дня и служит ориентиром при установлении процентов по займам для всех других банков, особенно при международных сделках. Ставка по краткосрочным кредитам обычно на срок 3—6 месяцев, служит основным ориентиром для установления каждым банком своих учетных ставок. Применяется при определении себестоимости продукции (работ, услуг) для целей налогообложения. Оплата процентов банками по ссудам, полученным в иностранной валюте, принимается к зачету в пределах ставки LIB OR, увеличенной на три пункта.