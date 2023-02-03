Определение термина "Ликвидатор"

Ликвидатор





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1) в страховании: лицо, занимающееся вопросами установления убытка по страховому случаю, оценки возмещения, исследования причин несчастного случая; 2) лицо, на которое возложено осуществление ликвидации товарищества. Л. указывается заранее в учредительном акте либо назначается судом. На Л. ложится ответственность за урегулирование отношений с кредиторами, реализацию активов товарищества, предъявление иска должникам. По всем этим вопросам должно быть получено согласие членов товарищества или принято соответствующее судебное решение. Л., как правило, представляет собой наемное лицо и может быть отозван либо по решению собрания, либо по постановлению суда.