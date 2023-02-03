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Определение термина "Ликвидность рынка"

Ликвидность рынка -
способность фондового рынка поглощать определенное количество ценных бумаг при разумных изменениях цены последних. Обеспечивается изменением объема рынка, привлечением новых участников. Ликвидность является одной из наиболее важных характеристик рынка, отражающей способность рынка амортизировать изменения в спросе и предложении так, чтобы они не вызывали значительных колебаний цен на рынке.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Ликвидность рынка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка