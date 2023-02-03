Определение термина "Ликвидность"

Ликвидность

1) в широком смысле слова — эффективность, действенность; 2) в деловой терминологии: подвижность, мобильность активов предприятий, предполагающая возможность бесперебойной оплаты в срок краткосрочных денежных обязательств, способность превращения активов предприятия, ценностей в наличные деньги. Под ликвидными активами понимаются легко реализуемые средства - денежные средства в кассе, на расчетном, валютном и специальных счетах в банке; денежные документы; переводы в пути; краткосрочные финансовые вложения; краткосрочная дебиторская задолженность. Ликвидные активы учитываются на балансовых счетах V раздела («Денежные средства») и VI раздела («Расчеты»). Оценка Л. осуществляется с помощью коэффициента абсолютной ликвидности (ликвидные активы, отнесенные к краткосрочным обязательствам) и коэффициента покрытия (текущие активы, соотнесенные с краткосрочными обязательствами); 3) способность заемщика обеспечить своевременное выполнение долговых обязательств; платежеспособность; 4) способность рынка поглощать ценные бумаги, мера их продаж при существующем уровне цен, без их существенного изменения.