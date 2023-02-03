Лимитированная чековая книжка

чековая книжка, содержащая определенное количество чеков на строго определенную сумму. Срок действия такой книжки составляет 6 месяцев со дня ее выдачи. При использовании чеков до определенного срока, но при неиспользовании лимита банк выдает новую книжку. Срок ее действия исчисляется со дня выдачи.