Определение термина "Логистика"

Логистика

система доставки товаров из одной точки в другую. Логистика включает в себя не только транспортировку, но и заботу о товаре: надёжное закрепление, поддержание температурного режима, бережную перевозку. Всё это позволяет вовремя доставлять миллионы посылок и грузов в целости и сохранности.