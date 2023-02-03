Определение термина "Лотерея"

Лотерея

форма добровольного привлечения государством или проводящей лотерею организацией денежных средств населения посредством продажи лотерейных билетов, представляющих своеобразную ценную бумагу на предъявителя. Часть средств, поступивших от продажи лотерейных билетов, разыгрывается в виде денежных или вещевых выигрышей и тем самым возвращается обладателям счастливых билетов. Во многих странах Л. проводят муниципалитеты, благотворительные общества. Л.-аллегри — разновидность Л., в которой выигрыши определяются сразу после приобретения лотерейных билетов.