Определение термина "Мемориальный ордер"

Мемориальный ордер

бухгалтерский документ, содержащий указание о необходимости записать хозяйственную операцию на соответствующие счета бухгалтерского учета. В нем указываются: номер ордера, месяц, год, содержание записи, суммы, наименование дебетуемого и кредитуемого счетов. М.О. составляется на специальном бланке и подписывается главным бухгалтером. Каждый М.О. имеет порядковый номер. При мемориально-ордерной форме учета М.О. регистрируется в журнале и вместе с приложенным к нему оправдательным документом служит основанием для записей по счетам в Главную книгу. При журнально-ордерной форме учета М.О. не составляется.