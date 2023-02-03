Определение термина "Меновая стоимость"

Меновая стоимость

согласно марксистской экономической доктрине: способность товара быть обмененным на другой товар в определенной пропорции, находящая свое выражение в денежной стоимости, в цене товара. М.С. отличается от потребительной стоимости, характеризующей товар как предмет потребления.