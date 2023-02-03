Определение термина "Монета"

Монета

(лат. moneta) — денежный знак, слиток из металла или сплавов, имеющий установленное законом весовое содержание и форму, являющийся средством обращения и платежа в стране. М. имеет нарицательную стоимость и именуется полноценной, если ее нарицательная стоимость соответствует цене содержащегося в ней металла, и неполноценной, если ее нарицательная стоимость превышает цену металла. Разница между нарицательной стоимостью М. и затратами на изготовление неполноценных М. образует монетный доход государства. Чеканка М. производится на государственных монетных дворах или под контролем государства. М. используются для размена бумажных денег, являются предметом коллекционирования. Слово «монета» произошло от названия храма Юноны Монеты в Древнем Риме, при котором был открыт первый монетный двор. Современные М. имеют, как правило, круглую форму. В М. различают лицевую сторону (аверс, орел), оборотную сторону (реверс, решка) и обрез (гурт), на которых имеются гербовые, титульные изображения и надписи (легенда), указывающие на достоинство М., наименование выпустившего ее государства, год чеканки.