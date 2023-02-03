Определение термина "Mvp (мжп)"

Mvp (мжп)

minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт. Этот термин используют в маркетинге, чтобы обозначить сырой проект с минимумом самых важных функций. Обычно MVP создают для тестирования гипотез и получения обратной связи от пользователей. Благодаря тестированию и отзывам продукт дорабатывают так, чтобы он приносил максимальную пользу и был комфортным для использования.