Определение термина "Начисления на заработную плату"

Начисления на заработную плату

платежи юридических (а в отдельных случаях и физических) лиц, размер которых устанавливается в процентах от суммы заработной платы. Такими платежами являются: отчисления в пенсионный фонд; отчисления в фонд социального страхования; отчисления в фонд занятости населения; отчисления на медицинское страхование рабочих и служащих. Конкретные размеры отчислений устанавливаются нормативными актами.