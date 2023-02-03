Определение термина "Налог на ценные бумаги"

Налог на ценные бумаги

1) налог на эмиссию акций, облигаций и других ценных бумаг, взимаемый с акционерных компаний. Ставки устанавливаются, как правило, в зависимости от вида ценных бумаг, а в некоторых случаях — от номинальной цены; 2) налог на биржевые сделки. Взимается при переходе права собственности на ценные бумаги.