Определение термина "Налог на прибыль корпорации"

Налог на прибыль корпорации

налог на доходы юридических лиц. Взимается на основе налоговой декларации по пропорциональным ставкам. Объектом налогообложения служит облагаемая прибыль корпораций, равная валовой прибыли за минусом суммы установленных налоговым законодательством вычетов и скидок (производственных, коммерческих, транспортных издержек, расходов на расширение производства, выплат процентов за кредит, убытков, расходов на рекламу, представительство, НИОКР, а также дивидендов). В России подобный налог существует в форме налога на прибыль, взимаемого с юридических лиц по установленной шкале.