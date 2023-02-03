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Определение термина "Налог на прибыль корпорации"

Налог на прибыль корпорации -
налог на доходы юридических лиц. Взимается на основе налоговой декларации по пропорциональным ставкам. Объектом налогообложения служит облагаемая прибыль корпораций, равная валовой прибыли за минусом суммы установленных налоговым законодательством вычетов и скидок (производственных, коммерческих, транспортных издержек, расходов на расширение производства, выплат процентов за кредит, убытков, расходов на рекламу, представительство, НИОКР, а также дивидендов). В России подобный налог существует в форме налога на прибыль, взимаемого с юридических лиц по установленной шкале.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Налог на прибыль корпорации: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка