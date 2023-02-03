Определение термина "Налог"

Налог





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обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками (физическими и юридическими лицами) в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами. Н. — основной источник средств, поступающих в государственную казну. Одновременно Н. служат одним из способов регулирования экономических процессов хозяйственной жизни. Система Н. обладает разветвленной структурой, в ней представлено множество разнообразных видов и типов Н. По уровням взимания налоги делятся на федеральные, республиканские, местные. По виду объектов налогообложенияналоги делятся на прямые, взимаемые непосредственно с дохода (подоходный налог, налог на прибыль, заработную плату и ее прирост), и косвенные — в виде надбавок к цене товаров и услуг (акцизные сборы, налог с продаж, частично налог на добавленную стоимость). В Российской Федерации взимаются: а) федеральные налоги; б) налоги субъектов Российской Федерации; в) местные налоги. По федеральным налогам объекты налогообложения, ставки и плательщики устанавливаются законодательными актами Российской Федерации. Налоги взимаются на всей территории Российской Федерации. К ним относится более 20 налогов, в частности: а) налог на добавленную стоимость; б) акцизы на отдельные группы и виды товаров; в) налог на доходы банков; г) налог на доходы от страховой деятельности; д) налог с биржевой деятельности; е) налог на операции с ценными бумагами; ж) таможенная пошлина; з) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы; и) платежи за пользование природными ресурсами; к) подоходный налог (налог на прибыль) с предприятий; л) подоходный налоге физических лиц; м) налоги, служащие источниками образования дорожных фондов; н) гербовый сбор; о) государственная пошлина; п) налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения; р) сбор за использование наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний; с) транспортный налог с предприятий (с 01.01.94). К налогам субъектов Российской Федерации относятся: а) налог на имущество предприятий: б) лесной доход; в) плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем; г) сбор на нужды образовательных учреждений. По налогам субъектов Робсийской Федерации объекты налогообложения, границы ставок и плательщики устанавливаются законодательными актами Российской Федерации, конкретные ставки — законодательными актами субъектов Российской Федерации. Местные налоги могут вводиться местными органами власти в пределах перечня налогов и границ ставок, установленных законодательными актами. Современная налоговая система Российской Федерации включает более 180 налогов и сборов, введенных региональными и местными органами власти. Перечень некоторых местных налогов приведен в статье «Местные налоги». (См. также ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА).