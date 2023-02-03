Определение термина "Налогоплательщик сша юридическое лицо"

Налогоплательщик сша юридическое лицо

под термином «Налогоплательщик США» понимается:

— юридическое лицо или налоговый резидент США;

— филиалы иностранных юридических лиц в США;

— американское товарищество;

— американская корпорация;

— любое имущество (с некоторыми исключениями), управляющим которого является налогоплательщик США и

— любой траст в том случае, если (i) американский суд может осуществлять первичный надзор за деятельностью траста и (ii) один или несколько налогоплательщиков США имеют право контролировать все существенные решения траста;

— правительство США (в том числе правительственные агентства и ведомства);

— любой штат США или округ Колумбия (включая их агентства и ведомства).