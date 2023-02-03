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Определение термина "Налогоплательщик сша юридическое лицо"

Налогоплательщик сша юридическое лицо -
под термином «Налогоплательщик США» понимается:
— юридическое лицо или налоговый резидент США;
— филиалы иностранных юридических лиц в США;
— американское товарищество;
— американская корпорация;
— любое имущество (с некоторыми исключениями), управляющим которого является налогоплательщик США и
— любой траст в том случае, если (i) американский суд может осуществлять первичный надзор за деятельностью траста и (ii) один или несколько налогоплательщиков США имеют право контролировать все существенные решения траста;
— правительство США (в том числе правительственные агентства и ведомства);
— любой штат США или округ Колумбия (включая их агентства и ведомства).

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Что такое Налогоплательщик сша юридическое лицо: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка