Определение термина "Налогоплательщик сша юридическое лицо"
— юридическое лицо или налоговый резидент США;
— филиалы иностранных юридических лиц в США;
— американское товарищество;
— американская корпорация;
— любое имущество (с некоторыми исключениями), управляющим которого является налогоплательщик США и
— любой траст в том случае, если (i) американский суд может осуществлять первичный надзор за деятельностью траста и (ii) один или несколько налогоплательщиков США имеют право контролировать все существенные решения траста;
— правительство США (в том числе правительственные агентства и ведомства);
— любой штат США или округ Колумбия (включая их агентства и ведомства).
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