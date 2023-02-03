Определение термина "Некредитуемые материальные ценности"

Некредитуемые материальные ценности

производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция и товары, не принимаемые к кредитованию из-за несоответствия его условиям (недоброкачественная, некомплектная продукция; продукция, не имеющая сбыта или пользующаяся ограниченным спросом и материальные ценности, предназначенные для производства такой продукции, ценности, условия хранения которых не соответствуют техническим нормам и т.п.).