Определение термина "Неплатежеспособность"

Неплатежеспособность

термин, применяемый для оценки состояния физического или юридического лица, а также государства, при котором оно не в состоянии своевременно погашать свои обязательства, является банкротом. Н. обусловлена валютно-финансовым положением, отсутствием свободных средств, дефицитностью платежного баланса (бюджета). Способность клиентов производить платежи по своим обязательствам — один из решающих факторов, учитываемых при совершении сделок и выдаче кредитов.