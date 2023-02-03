Определение термина "Несчастный случай"

Несчастный случай

"фактически произошедшее внезапное событие, являющееся результатом воздействия внешних причин, в результате которого наступило расстройство здоровья, приведшее к болезни, инвалидности, временной утрате трудоспособности или смерти.

В страховании, наибольшую важность представляет на сама формулировка понятия «несчастного случая», а то к чему несчастный случай приводит. Последствия несчастного случая и являются — страховым риском.

Набор покрываемых страховых рисков может существенно отличаться в зависимости от целей страховой защиты. Так страхование, осуществляемое при кредитовании, как правило, обеспечивает защиту только от смерти и постойной утраты трудоспособности застрахованного лица.

Между тем страхователь может застраховаться и от болезней, и на случай временной нетрудоспособности, и на случай госпитализации и т.д.