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Определение термина "Несчастный случай"

Несчастный случай -
"фактически произошедшее внезапное событие, являющееся результатом воздействия внешних причин, в результате которого наступило расстройство здоровья, приведшее к болезни, инвалидности, временной утрате трудоспособности или смерти.

В страховании, наибольшую важность представляет на сама формулировка понятия «несчастного случая», а то к чему несчастный случай приводит. Последствия несчастного случая и являются — страховым риском.

Набор покрываемых страховых рисков может существенно отличаться в зависимости от целей страховой защиты. Так страхование, осуществляемое при кредитовании, как правило, обеспечивает защиту только от смерти и постойной утраты трудоспособности застрахованного лица.

Между тем страхователь может застраховаться и от болезней, и на случай временной нетрудоспособности, и на случай госпитализации и т.д.

Отличительной чертой данного вида страхования является его незначительная стоимость по сравнению с иными видами страхования. Так страховая компания «Уверен.ру», являющаяся генеральным партнером «Банк24.ру» в области страхования, предлагает потребителю (страхователю) «страховые пробники» от несчастных случаев, отличающиеся крайне низкой стоимостью и направленных на опробование страховой защиты в действии.
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Определение термина подготовили сотрудники <a href="http://www.uveren.ru/">страховой компании «Уверен.ру»</a>

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Что такое Несчастный случай: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка