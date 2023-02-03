Определение термина "Неттинг"

Неттинг

1) взаимная компенсация обязательств и активов, банковских сальдо между филиалами банка или несколькими банками. Такая операция позволяет достичь экономии на банковских комиссионных и уменьшает валютные риски; 2) сокращение числа валютных сделок путем их укрупнения и согласования действий всех участников торгов и подразделений биржи.