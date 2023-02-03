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Определение термина "Невозвратные издержки"

Невозвратные издержки -
издержки предприятия, теряемые при банкротстве. К ним относятся прежде всего произведенные одноразовые затраты, например издержки на приобретение лицензии, которая уже не может быть использована или продана, затраты на регистрацию предприятия, неучтенные платежи.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Невозвратные издержки: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка