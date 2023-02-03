Определение термина "Невозвратные издержки"

Невозвратные издержки

издержки предприятия, теряемые при банкротстве. К ним относятся прежде всего произведенные одноразовые затраты, например издержки на приобретение лицензии, которая уже не может быть использована или продана, затраты на регистрацию предприятия, неучтенные платежи.