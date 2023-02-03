Определение термина "Номиналистическая теория денег"

Номиналистическая теория денег

экономическая теория, отрицающая товарную природу денег, рассматривающая деньги как условные знаки, не обладающие собственной, внутренне присущей им стоимостью. Теория сформировалась в XVII-XVIII вв. Сторонники номинализма не считают деньги всеобщим товарным эквивалентом, а сводят их суть к масштабу цен. Деньги трактуются ими как чисто технический инструмент обмена в противоположность металлической теории.