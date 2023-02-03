Определение термина "Норма накопления"

Норма накопления

доля средств в общем объеме полученного дохода, выделенных как накопления, инвестиции (капиталовложения). В макроэкономическом аспекте Н.Н. выражает долю средств, выделяемых государством для достижения будущих целей, вкладываемых в инвестиции, в общем объеме национального дохода страны. Н.Н. может изменяться в широких пределах, от 10 до 40% в зависимости от проводимой инвестиционной политики. Иногда выделяют норму производственного и непроизводственного накопления в зависимости от того, в какую сферу направляются накопления, инвестиции.