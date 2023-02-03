Определение термина "Норматив"

Норматив

1) универсальная норма, относящаяся преимущественно к удельному расходу сырья, материалов, энергии на единицу количества продукции, на другие единицы, характеризующие объект потребления ресурсов; 2) экономический Н. — обобщающая норма, установленная для обширного круга однородных экономических показателей, например Н. оплаты труда, Н. эффективности и пр.