Определение термина "Обесценение денег"

Обесценение денег

уменьшение покупательной способности денег или снижение их валютного курса. Обесценение возникает в связи с повышением цен на товары и иностранную валюту, выступает спутником инфляции. Обесценению подвергается как национальная валюта, так и иностранная, имеющая хождение в стране наряду с национальной. Темп О.Д. отражает темп инфляции.