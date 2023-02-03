Определение термина "Обеспечение кредита"

Обеспечение кредита

совокупность условий, дающих кредитору основание быть уверенным в том, что долг будет ему возвращен. В качестве обеспечения денежного кредита могут выступать товары, материальные ценности, наличие которых у должника гарантирует возможность возвращения им долга. Обеспечение может быть передано кредитору в виде залога.