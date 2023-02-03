Определение термина "Облиго"

Облиго

(ит. oblige — обязанность, долг, обязательство) 1) сумма общей задолженности по векселям; 2) банковские книги, в которых учитывается задолженность банку со стороны лиц, обязанных по учтенным векселям, или отражается вся задолженность клиента по операциям с банком.