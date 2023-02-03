Определение термина "Обменная сделка"

Обменная сделка

на бирже: сделка «обмен за наличные», в соответствии с которой покупатель передает продавцу свой долгосрочный фьючерский контракт в обмен на наличный товар в эквивалентном размере или же соответствующий краткосрочный фьючерский контракт в обмен на товар по согласованной цене.