Определение термина "Общая прибыль от обмена"

Общая прибыль от обмена

общая выгода, которую приобретают при обмене и потребитель, и производитель. Потребитель приобретает при обмене потребительский излишек в виде разности между тем, что он готов отдать за приобретаемое благо, и тем, что он действительно отдает в виде оплаты за это благо. Производитель приобретает при обмене излишек производителя в виде разницы между той суммой, которую он получает от продажи, и той минимальной суммой, которой он мог бы ограничиться, продав свой товар дешевле.