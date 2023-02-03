Определение термина "Оффшорные компании"

Оффшорные компании

иностранные компании, зарегистрированные в оффшорных центрах государств, предоставляющих им особые льготы. Такие компании обладают правом работы только за рубежом по месту своей регистрации. Небольшие страны поощряют создание на своей территории O.K., чтобы развивать оффшорный бизнес, приносящий этим странам дополнительный доход.